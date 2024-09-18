وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز.

وقال كمال في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم أيضا تحديد الرقابة على مراحل التداول والتي تشمل المستودع وموزعي الاسطوانات ، مع الرقابة على وزن الأسطوانة والأسعار الرسمية المعلنة من قبل وزارة البترول.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الجهات الرقابية المنوط بها تنفيذ توجيهات وزير التموين، مديريات التموين في المحافظات والإدارات التابعة لها، ومفتشي الوزارة، بخلاف الإدارة العامة لمباحث التموين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن ترشيد دعم المواد البترولية والغاز الطبيعي بتحريك سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو الي 150 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا، والأسطوانة سعة 25 كيلو بسعر 200 جنيه بدلا من 150 جنيها.