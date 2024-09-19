رئيس رأس غارب يجتمع مع التنفيذين لمجابهة الأزمات والاستعداد لموسم الامطار

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اجتماعا تنسيقيا مع الادات التنفيذية وشركات البترول العاملة بنطاق المدينة، فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لاتخاذ جميع الاجراءات الاستباقية لمجابهة الازمات والاستعداد لموسم الامطار.

وبحضور ادارات التموين ، هندسة الكهرباء ، شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، التضامن الاجتماعى ، الادارة الصحية ، الاوقاف ، الازهر ، الادارة التعلمية ،وذلك لحشد كافة الامكانات المتاحة بكل جهه للاستعداد لمجابهة الازمات وموسم الامطار والسيول ودرء الاخطار المحتملة والالتزام بالتعليمات المستدامة فى هذا الشأن .

وفى ذات السياق أكد نديم على، قيام محافظة البحرالأحمر بانشاء جميع اعمال الحماية بدءا من الزعفرانة وحتى جبل الزيت وطريق رأس غارب / الشيخ فضل والتأكد من تطهير جميع البرابخ والبحيرات استعداد لاستقبال مياه الامطار المحتملة .

واكد نديم على استعداد جميع الادارات التنفيذية و تنسيق التعاون فيما بينها وبين الوحدة المحلية وتوفير جميع الامكانات لدى كل جهة لدرء الاخطار المحتملة والاستفادة من الدروس السابقة

كما واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الاربعاء لقاؤه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع إلي المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين .

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء (3) طلبات مقدمه من المواطنين ،بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين والادارة الهندسية ولجنة العشوائيات. لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين عدد طلب وحدة سكنية تسليم الوحدة السكنية المؤقته من متضررى السيول وطلب مهلة للتسليم ، طلب تعويض شقة مستأجر بمنطقة بديل العشوائيات ، طلب موجه الى مكتب لفرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة فى اسرع وقت وفقاللضوابط و القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على الاستمرار في التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات اسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الأربعاء لدراستها .

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم