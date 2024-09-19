محافظ شمال سيناء يشارك فى الماراثون الرياضي بمدينة العريش

نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضي بمدينة العريش ، تحت شعار " سيناء اقوي بشبابها "، تحت رعاية، وبمشاركة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ زاللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.



انطلق الماراثون من أمام مبنى المحافظة ، وحتى الصالة المغطاة بالعريش لمسافة 1.8 كيلو متر، فيما أقيمت عروض فنية و رياضية بالصالة المغطاة، حيث شارك المحافظ في مباراة لكره القدم بين الجهاز التنفيذي وقدامي اللاعبين.

وأكد محافظ شمال سيناء، علي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور،بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات.