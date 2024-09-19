انتظام توزيع اسطوانات البوتجاز بالعديد من المناطق بالقصير

قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحليةلمدينة القصير التابع لمحافظة الغردقة، بالقاء الضوء على توزيع اسطوانات البوتجاز تحت إشراف إدارة التموين بعدد من المناطق بالمدينة.

اسطوانات البوتجاز

حيث أفاد مفتشو التموين بانتظام حركة البيع والشراء فى توزيع الاسطوانات، كما تم التأكيد على الالتزام بسعر البيع المقرر ١٥٧ جنيها للاسطوانة الواحدة، وذلك عقب الإعلان عن زيادة أسعار اسطوانات البوتجاز بمقدار ٥٠ جنيها للاسطوانة المنزلية والتجارية.

فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه، وتعليمات اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بالمتابعة المستمرة لأعمال الجهات الرقابية وتفعيلها وضمان عدم استغلال المواطنين.

كما كلف اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، الاقسام المختصة بالاستمرار في حملات النظافة بالشوارع الفرعية والرئيسية ونقل كافة المخلفات ووضعها بالأماكن المخصصة لها.

و قامت الشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمدينة القصير وقسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بتكثيف أعمال رفع المخلفات وكنس الاتربة أسفل الجزر بشوارع العاشر من رمضان وجامعة الدول العربية وكمال الدين حسين والجمهورية وانور السادات ومناطق المستعمرة وحى الزهراء والسيول وعمارات السيدة خديجة وشمال الجمعية والعديد من المناطق بالمدينة

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة ظهور المدن بالشكل الحضارى.