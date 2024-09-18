مصرع عنصر إجرامي فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. تفاصيل

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه وضُبط آخر بالدقهلية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى يضم (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة "محكوم عليهما فى العديد من الجنايات أبرزها "مخدرات، سلاح وذخيرة، سرقة بالإكراه، شروع فى قتل") من بينها حكمان بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا "سرقة بالإكراه" الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واتخاذهم من دائرة قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الثانى.. وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات – 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.