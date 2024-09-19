الطب العلاجى بالدقهلية يكثف تدريب فرق الصيدلة الاكلينيكية علي ترشيد استخدام المضادات الحيوية

عقدت إدارة الطب العلاجى بالدقهلية اجتماعاً اليوم بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام، مع مديرى المستشفيات وذلك لمتابعة تدريب فرق الصيدلة الاكلينيكية وتذليل العقبات الادارية التي تواجههم جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل لوزارة الصحة بالمحافظة.

الطب العلاجي

وبحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومديرى ادارات المستشفيات و مكافحة العدوي والحميات وعلاوة على دير ادارة المعامل و مدير الصيدلة الإكلينيكية .

بحث الاجتماع تكثيف تدريب فرق الصيدلة الاكلينيكية علي اعمال ترشيد استخدام المضادات الحيوية وذلك لمنع ظهور سلالات البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية وحماية المرضي من المضاعفات الجانبية لها بعدم استخدامها بالشكل الامثل.

كما تمت التوصية بعمل سجل تدريبي لكل الفرق الطبية بالمستشفيات وتعليق المطبوعات والتعليمات الخاصة بالاستخدام الامثل للمضادات الحيوية بجميع اقسام المستشفي

شارك بالاجتماع إلى جانب مديرى المستشفيات رؤساء الهيئة الطبية ومدير المعمل والصيدلي الاكلينيكي و الصيدلي الاول بالإضافة إلى عضو من فريق مكافحة العدوي بالمستشفي .