انطلاق جلسات ورق التوت بمركز شباب التطويرات بقنا

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالمتابعة و التنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة بقنا، جلسات ورق التوت ضمن الخطة المدرجة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤م لمشروع أندية السكان لرفع الوعى بقضايا السكان.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب و الرياضة،صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)و مؤسسة إتجاه،لرفع الوعى بقضايا السكان .

أدار الجلسات المدرب خالد محمود تناولت الجلسات عرض ل أجزاء من مسلسل ورق التوت، عمل مسابقات رياضية بين المستفيدين و التى تتناول قضايا مجتمعية و قام المدربون بالحوار و المناقشة و توضيح مفهوم كل من (العنف - النوع الاجتماعي، النوع البيولوجي، العنف القائم على النوع الاجتماعي)، أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (النفسي،الجسدي ، الجنسي، اجتماعي) أثار العنف القائم على النوع الاجتماعى، مفهوم التحرش ، أشكال وصور التحرش، مبررات وأسباب التحرش، آثار التحرش (النفسية،الاجتماعية،الآثار) ،الجهات المناهضة للتحرش ، أرقام و إحصائيات عن التحرش و أيضا تعريف زواج الأطفال، أسبابه(اجتماعية، اقتصادية، عادات و تقاليد) الآثار المترتبة علية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

خلال لقاءه الأسبوعى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .. محافظ قنا يناقش عددًا من ملفات وطلبات المواطنين

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب العمدة مبارك ، والنائب السيد محمد منوفى ، والنائب محمد عزت القاضي، والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأضاف عبد الحليم، بأن تحقيق مصلحة المواطن يعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما استمع محافظ قنا، خلال اللقاء لطلبات النواب، موجها بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا، خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.