الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

باريس سان جيرمان يزاحم ليفربول في سباق التعاقد مع كيميتش

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

إنضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسباق التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بارين ميونخ ومنتخب المانيا في الصيف المقبل.

txt

كيميتش يستمر في بايرن ميونخ بأمر الرئيس

وكشفت تقارير إنجليزية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كيميتش الذي يعد احد اهم أهداف ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتلك البي إس جي فرصة كبيرة لضم الاعب في ظل قدرته على منحه راتباً أكبر بعد رحيله عن العملاق البافاري.

وينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي 2024-2024، حيث يبدو موقفه من الإستمرار مع ناديه غير واضح حتى الآن.

الجريدة الورقية