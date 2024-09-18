باريس سان جيرمان يزاحم ليفربول في سباق التعاقد مع كيميتش

إنضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسباق التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بارين ميونخ ومنتخب المانيا في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كيميتش الذي يعد احد اهم أهداف ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتلك البي إس جي فرصة كبيرة لضم الاعب في ظل قدرته على منحه راتباً أكبر بعد رحيله عن العملاق البافاري.

وينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي 2024-2024، حيث يبدو موقفه من الإستمرار مع ناديه غير واضح حتى الآن.