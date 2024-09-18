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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غداً.. الإجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يُعقد في الرابعة عصر غداً الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني بأحد فنادق القاهرة، قبل المواجهة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد

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