كلام فى الهوا

الأربعاء 18/سبتمبر/2024 - 09:04 م 9/18/2024 9:04:36 PM

كثيراً ما تجد الناس تُعبر فى كلامها عن الشخص الشرير المؤذى بوصفه بـ«أبليس» فيقولون عنه «ابن أبالسه» كما جاءت بعض أمثالهم بذات الوصف عن ذلك الشخص الذى يمدح نفسه فيقولون «لا يمدح نفسه إلا إبليس» لأن الناس تعلم كل شىء عن أى شخص يتكلم ويصف نفسه بما ليس فيه بأنه شخص كذاب لا يعلم ما يعلمه الناس عنه، ويتصور سكوتهم عنه تصديقاً لما يقوله عن نفسه، وهو فى الحقيقة يكلم نفسه، لأن ما يفعله غير مفيد إلا له، فهو بذلك معجب بنفسه، يفعل ذلك بتبجح لأنه ابن أبالسه لا يهمه رأى الناس عنه. ويستفزه تجاهل الناس له، ولا يقبل النقد ولا يحب أن يسمع الشكوى، فدائماً ما تجده يهتم بمظهره وأناقته، لذلك يكلمك وهو رافع معصمه الذى به الساعة غالية الثمن التى يمكن أن تحل مشاكل بعض من الناس لمدة غير بسيطة، ولا يهمه شعور الناس، وهذا منهى عنه شرعاً، إذ جاء فى محكم آيات الذكر الحكيم فى سورة النجم الآية (32) «فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أتَّقَى» لأن الأمر مخالف لطبيعة الأمور، فالناس هى التى تقول عنك بأنك رجل طيب أو مخلص أو أمين وليس أنت والناس لم تقول ذلك إلا إذا كنت كذلك، وأنت لست كذلك «يا ابن الأبالسه».

لم نقصد أحداً!