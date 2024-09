47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أنهت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي استعداتها لإطلاق الدورة الثانية من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 19 إلي 24 سبتمبر الجاري.



يعرض المهرجان هذا العام في مسابقاته المختلفة 47 فيلما، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، ومنها

الفيلم المصري Trocadero للمخرج جاسر جادو، والمغربي "العبد" للمخرج عبد الله الجوهري، والروسي The challenge إخراج كليم شيبنكو، والهندي Poovu إخراج أنيش بابو، والماليزي Oppa إخراج دنيل تشونج لين لونج، والكيني Otis janam ، والفيلم الهولندي I’m somebody إخراج جمبلة فان ديرهوليست، والبريطاني Metanoia اخراج سارة إلياس.

فيما يشارك في مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، منها فيلمين من إيطاليا هما The stolen embrace، إخراج سيمون جازولا، و Run إخراج فيليبو لوبينو، ومن الأرجنتين Cecilia’s diary، إخراج فاليري ليونيسبرج، وذلك بإلاضافة إلى 3 افلام من سوريا هي Bitter sweetness إخراج زاهر قصيباتي، و I could have lived because of you للمخرج حسام جليلاتي، و"اماني" إخراج محمد سمير طحان، ومن المغرب "التحدي" للمخرج جعفر علي، وMoon للمخرجة زينب واكريم ، وكذلك ينافس فيلم "لعبة الحياة" إخراج عبدالله أحمد الهجن من السعودية، و"يوم عادي" إخراج أبو الحسن قاسم من العراق، و Water religion إخراج هيثم سليمان، و Never dive alone إخراج فهد الميماني من سلطنة عمان.

ومن مصر تشارك افلام "في اللحظة الأخيرة" إخراج أبانوب ميلاد، و"ظل ابيض" إخراج تقى أحمد سعد، و"لن أبكي غدا" إخراج محمد محمود، و"أخد وعطا" للمخرج مدحت صالح، و"زيارة ليلية" بعمر علي، و"أنا لكي" إخراج أمينة عبد الغني، إضافة للفيلم المصري الكندي "قرن وستة أعوام" للمخرج محمد ناصف.

وتعرض مسابقة افلام الطلبة 18 فيلما، وهي الفيلم الألماني Inside the box إخراج يزن النقدالي، والكرواتي Three colors إخراج لينا جريدليج، والتونسي Naturalis إخراج مؤمن منصور.

ومن مصر تشارك أفلام "فانتوم" إخراج ذياد العزازي، و"كفتة بالصلصة" لتامر زين، و"إنجذاب" لمحمد هيثم" و Super bad boy إخراج محمد عادل، و"عودة ادم" لمحمد رضا، و"مجمر" لياسمين بنداري، و" يوم طلعتلة شمس" لسليمان حمزة، و" وحشتيني" لعمر اشرف، و"هي اللتي تحلم" لعبدالرحمن سعد قادر، و"الدار" لحبيبة عمرو، و" بلانك" لسيف يحيى، "قبل ما انسي" لغزل عبدالله، و" الجانب الاخر" لنور مجدي، و"كان نفسي" لأسامة القزاز، و"مبروك ما جالك" لإسلام عبد الجواد.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .