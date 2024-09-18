الأهلي يستهل مشواره بدوري شباب الجمهورية متفوقًا بثنائية على إنبي

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في مستهل مشوار الفريقين بدوري الجمهورية للشباب.



افتتح إنبي التسجيل أولًا، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق إبراهيم عادل قبل أن يتقدم بهدف الفوز الذي سجله معاذ عطية.

بدأ أهلي 2005 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ ومعتز محمد ومعاذ عطية وطارق فوزي.

الوسط: محمد عبد الله وفارس خالد وإبراهيم عادل ومصطفى أبو الخير.

الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت.

سجل إنبي هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة، وعقب الهدف سيطر لاعبو الأهلي على المباراة وكثف الفريق ضغطه الهجومي على دفاعات إنبي من أجل تسجيل هدف التعادل، والذي جاء بالفعل عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 39 بعد جملة متقنة من لاعبي الأهلي، لينتهي بعدها الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 - 1.

وبين شوطي المباراة شارك يوسف جمال بدلًا من يوسف عبد الحفيظ.

وخلال الشوط الثاني كان الأهلي هو الطرف الأفضل، وأهدر لاعبو الفريق عدة فرص محققة للتسجيل، وأجرى عبد الحميد حسن عدة تغييرات بهدف زيادة التفوق البدني، حيث شارك عزت منصور بدلًا من فارس خالد، ومحمد أحمد شيبا بدلًا من حسام عادل وفارس الشافعي بدلًا من محمد عبد الله، وآدم سمير بدلًا من محمد رأفت.

ونجح الأهلي بعد ضغط متواصل على دفاعات إنبي في اقتناص هدف الفوز برأسية رائعة عن طريق معاذ عطية في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 1، ويحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.