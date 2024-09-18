المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف حيفا بالأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مسؤوليتها عن استهداف هدفاً في حيفا بالأراضي المحتلة أمس الثلاثاء، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.