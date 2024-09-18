محافظ القليوبية يستجيب لمواطني طوخ ويوجه بإعادة تأهيل طريق مصرف اجهور

فى اليوم الاول لانطلاق مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الانسان) وفى استجابة سريعة من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لشكاوي عدد من المواطنين من وجود تشققات وتفتت بطبقة الاسفلت بطريق مصرف اجهور الذى يخدم ما يزيد عن عشرة قرى.

حيث وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالقليوبية وبمعدات الوحدة المحلية للمدينة والوحدة القروية بترسا حيث تم توفير كمية من كشط الاسفلت وتم إزالة ورفع الجزء المنهار كما تم فرد الكشط والتسوية واعاده تاهيل الطريق وتامينه لمرور المركبات لحين الانتهاء من انشاء البنيه التحتيه ورصف الطريق ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركز طوخ.