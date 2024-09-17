أحمد موسى: حزب الله استورد الأجهزة المتفجرة من أمريكا خلال الشهرين الماضيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة اختراق إسرائيل لأجهزة الاتصالات في لبنان وسوريا، قائلاً: «اختراق أمني رهيب واسخباراتي كبير ضد نظام الاتصالات لحزب الله».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قامت به القوات الإسرائيلية هي أكبر عملية اختراق لأجهزة الاتصالات لحزب الله في لبنان وسوريا، حيث تم تفجير جميع الأجهزة الموجودة مع جماعات حزب الله وعائلاتهم.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا التفجير تسبب في إصابة قيادات من الصف الأول لحزب الله في لبنان وسوريا، واصفًا الضربة بأنها عبارة عن «عمل إرهابي خطير من الطراز الأول قام به إرهابيون».

وتابع أحمد موسى: جميع أجهزة الاتصالات انفجرت في وقت واحد، فعملية التفجير في منتهى الخطورة، معقبًا: «كارثة وضربة غير مسبوقة لعناصر حزب الله في وقت مفاجئ».

وأكمل: كل شخص يحمل جهاز اللاسلكي في حزب الله كان معاه قنبلة في يده، وجميعها انفجر في وقت واحد، حيث تسبب الانفجار في حالة هلع في الشارع اللبناني.

وأردف أحمد موسى: إسرائيل استهدفت واخترقت شفرة 4 آلاف جهاز اتصالات في لبنان وسوريا، ووصل عدد الإصابات إلى 2800 مصاب، ومن المتوقع زيادة أعداد مصابى هذا الانفجار، منوها إلى أنهم استوردوا الأجهزة من شركة أمريكية خلال شهرين إلى ثلاثة شهور ماضية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه قائلاً: «نتنياهو يجتمع الآن مع معاونيه من حكومة مجلس الحرب تحت الأرض، لبحث موقف الضربة التي قامت بها قواته ضد لبنان وسوريا».

