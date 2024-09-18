871 مُنَازَلَة.. مسيرة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي

تولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدرب لتولي القيادة الفنية لفريق النصر السعودي بشكل رسمي اليوم الأربعاء، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه بعد سلسلة من الإخفاقات.

وكانت آخر محطات بيولي مع نادي ميلان الإيطالي، ولكن رحل في مايو الماضي، بعدما قضى معه 240 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 132 مواجهة وتعادل في 56 لقاء وتلقى 52 هزيمة.

مسيرة الإيطالي ستيفانو بيولي التدريبىة

يمتلك بيولي مسيرة تدريبية حافلة، حيث بدأ مسيرته في ساليرنيتانا، العام 2003، وبعدها تولى تدريب عدة فرق إيطالية أبرزها: لاتسيو، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، قبل أن يكتب تاريخه الكبير مع ميلان.

مع الروسونيري قاد بيولي الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا في 2021/22.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فقد خاض بيولي، طوال مسيرته التدريبية، 871 مباراة في كافة المسابقات مع الأندية التي دربها، فاز في 366 مباراة، وتعادل في 248، وخسر 257 مرة سابقة.