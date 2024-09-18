ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للنصر السعودي رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه بعد سلسلة من الإخفاقات.

ونشر فريق "العالمي"، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو يحمل الإعلان عن تكليف المدرب البالغ من العمر 58 عاماً بالمهام الفنية، وعلّق قائلاً: "ستيفانو بيولي نصراوي، أهلا بمدربنا الجديد".

وكانت آخر محطات بيولي مع نادي ميلان الإيطالي، ولكن رحل في مايو الماضي، بعدما قضى معه 240 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 132 مواجهة وتعادل في 56 لقاء وتلقى 52 هزيمة.