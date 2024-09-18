أهالي غرب أسوان يستغيثون بالداخلية.. "المخدرات تدمر شباب القرية"

استغاثت سيدات النوبة وتحديدًا قرية غرب أسوان بوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ومدير الأمن اللواء محمد أبوالليل، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان من ترويج وتجارة المخدرات بشكل مكثف داخل القرية خلال الأونة الاخيرة مما يعرض حياة الاهالي للخطر.

وحرص العديد من السيدات بمختلف النجوع بقرية غرب أسوان علي التعبير عن استغاثتهم بالجهات الأمنية عن طريق الوقوف أمام مبني ديوان عام محافظة اسوان حملن مجموعة من الافتات نصها كالآتي:" اعرضنا في خطر.. بناتنا في خطر.. وممتلكاتنا في خطر"، واخري

"المخدرات خطر علي الاهل والممتلكات".

وعبر أهالي قرية غرب أسوان عن استيائهم الشديد من انتشار المخدرات خلال الأونة الأخيرة سواء في ترويجها داخل القرية أو تعاطي عدد كبير من الشباب المواد المخدرة.

واضفن السيدات "للوفد" ان المخدرات في بداية الأمر كان منحصر انتشارها في نجع واحد ولكن مع الوقت ازداد انتشارها الي عدد من النجوع حيث انها انتشرت من نجع القبة إلي نجع البليدة ومازال انتشارها مستمر.

واوضحن السيدات ان بسبب انتشار المخدرات وتعاطي عدد كبير من الشباب لها أصبح الوضع غير امن، حيث يتعرض عدد كبير من الأطفال أثناء توجههم للدروس لسرقه اموالهم من قبل الشباب المتعاطين.

وتابعت السيدات ان الوضع يزداد خطورة بشكل يومي حتي انهن أصبحنا يخافن من خروج الفتيات حتي لا يتعرضن للسرقه أو الاغتصاب، نظرا لخطورة الوضع حاليا في القرية وانعدام الأمن والأمان بها.

والجدير بالذكر عقدت الجمعيات الاهلية اجتماع ضم العديد من اهالي القرية لإنقاذ الفتيات والاهالي من ظاهرة المخدرات.

وتضمنت المقترحات منهم..

اولهما الاستغناء عن المعدية وتوفير مواصلات "عربات الجونه"، وذلك لتواجد الشرطة بشكل دائم في منطقة موقف المواصلات العامة.

كما تضمنت الحلول وضع تسعيره للتكاتك والمعدية نظرا لمبالغتهم في رفع الأسعار خاصة خلال فترة المدارس وعدم قدرة بعض الاهالي علي توفير المصروفات.