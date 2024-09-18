محافظ السويس يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق حي فيصل 

قام اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بجولة تفقدية بنطاق حي فيصل، وذلك في إطار فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي انطلقت أمس بالمحافظة.

رافق محافظ السويس خلال جولته المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي فيصل والمهندس أحمد شعبان سكرتير الحي و مديري الإدارات الهندسية بالحي.

بدأت الجولة بتفقد عددا من الشوارع والميادين للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعمال الرصف والمرافق العامة وعددا من المشروعات الحالية بنطاق الحي، بالاضافة إلى التعرف على بعض المشاكل الموجودة بالمنطقة والإستماع لأهالي الحي.

وأكد محافظ السويس على القيادات التنفيذية بأهمية بذل الجهد من أجل الإنتهاء من المشروعات الحالية بكل تفان واتقان، وتقديم الخدمة للمواطن في موعدها المحدد، مشيرا إلى أننا في مواقعنا من أجل تقديم الخدمات للمراطنين في مختلف المصالح الحكومية والمواقع.

وخلال تفقد بعض الميادين والمشروعات طلب المحافظ من المواطنين أهمية الحفاظ على كل المشروعات الخدمية والترفيهية التي تقام بنطاق المدن السكنية بحي فيصل.

واستمع المحافظ لعدد من أهالي حي فيصل حول المشاكل التي تواجههم في ملفات التقنين والتصالح في البناء وبعض الطلبات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والخدمات.

وكلف المحافظ كلا من رئيس الحي والادارات الهندسية بتقديم كافة التسهيلات في الإجراءات للمواطنين والتواصل معهم لإنجاز ملفاتهم وطلباتهم لتوفيق أوضاعهم .

محاضرة للعاملين بمحافظة السويس والمديريات للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وحماية المعلومات

وفي سياق آخر شهد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم، اجتماعا لبدء محاضرات التوعوية للموظفين بأهمية الأمن السيبراني وحماية المعلومات بحضور أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد هانى سالم المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات و مديرى الادارات و التنفيذيين بمحافظة السويس

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها محافظة السويس لتوعية موظفيها بأهمية الأمن السيبراني لحماية المعلومات المتعلقة بالعمل والشخصية، نظمت المحافظة محاضرة توعوية في الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات حاضر فيها المهندس محمد الحماحمى كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفي بداية اللقاء أكد "الشاذلى" على أن تنظيم هذه المحاضرات التوعوية للموظفين يأتي ضمن جهود محافظة السويس لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وتمكين مسئولي المحافظة للحفاظ على خصوصية معلوماتهم في جهاز الحاسب الآلي وعبر الانترنت، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والعمل علي إرشادهم بكيفية مواجهة تحديات الأمن المعلوماتي وغرس عقلية اليقظة والقدرة على اتخاذ الخطوات الصحيحة للحفاظ على سلامة بيئة العمل من مخاطر الانترنت المختلفة.

مثمنًا تعاون الجهاز القومي للأتصالات في تنظيم هذه المحاضرة، ومتطلعًا إلى تنظيم المزيد من المبادرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني لكافة شرائح المجتمع.

و تحدث الدكتور محمد الحماحمي بأن المحاضرات تساهم في تعزيز معرفة موظفي المحافظة بالمخاطر السيبرانية، حيث أنها تتناول التعريف بالمشهد العالمي للأمن السيبراني وأبرز المخاطر، وأساليب التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تتعرض لها المؤسسات، مبينة أهمية حماية البيانات الرقمية ودور الفرد في الحفاظ على الأمن السيبراني انطلاقًا من حس المسئولية المشتركة والمواطنة الرقمية.