ندوات توعية بقريتى منيل غيضان وطما فيوم ضمن مبادرة "بداية"

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا بتشكيل لجنة التنمية البشرية تحت إشراف ورئاسة بلال حبش نائب المحافظ وبرئاسه المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

وقامت إدارة التوعية بتنفيذ ندوة توعية بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم لمعلمين ومعلمات مدرسة طما فيوم الإبتدائية الجديدة 2 داخل قرية طما فيوم بمركز إهناسيا حيث تناولت الندوة بالتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى من أهم أهدافها الإستثمار فى العنصر البشرى وتنميته وتطويره ، لتحقيق النمو الإقتصادى الحقيقى والمستدام وتحقيق الإزدهار المطلوب للمجتمعات كما تناولت الندوة أهمية المياه فى حياة الإنسان وأن الحفاظ عليها واجب وطنى وديني ومسؤولية على جميع أبناء الوطن الواحد .

كما تم عمل ندوة لأطفال القرية بأهمية المحافظة على المياه وعدم رش الشوارع بخراطيم المياه وضرورة إصلاح السباكة التالفه سواء فى المنزل أو المدرسة والتعريف بالخط الساخن 125 .

واستكملت إدارة التوعية ندواتها بالتعاون مع مديرية الأوقاف داخل مدرسة حمزة بن عبدالمطلب بقرية منيل غيضان بمركز إهناسيا حيث تم خلال الندوة التعريف بأهمية الماء من المنظور الدينى الإسلامى و الوضع المائى الراهن لجمهورية مصر العربية وطرق الترشيد الواجب اتباعها من قبل المواطنين للمحافظة على كل قطرة ماء

ياتى ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وبناء على توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف بضرورة بذل قصارى الجهد لخدمة أبناء محافظة بني سويف وبناء وتطوير حياة المواطن المصري في ظل تكليفات رئيس الجمهورية بمبادرة بداية جديده لبناء الإنسان

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