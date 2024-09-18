مجانًا| إتاحة منصة تعليمية جديدة لطلاب المدارس

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة منصة تعليمية جديدة مجانية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، في مقر هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير المنصة التعليمية على التابلت الذي يتم توزيعه على طلاب الثانوية العامة في المدارس الحكومية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المنصة ستضمن مواد تعليمية وفيديوهات ومواد خدمية لجميع الصفوف التعليمية في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى لتوفير أي خدمة لطلاب المدارس الحكومية بالمجان.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لن يتم توزيع أجهزة التابلت بالمجان على طلاب الثانوية العامة في المدارس الخاصة.

متابعة تنفيذ القرارات في المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمل متابعة مستمرة لتنفيذ جميع القرارات الوزارية على أرض الواقع في المدارس.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توقع حدوث مشكلات في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتابع بشكل مستمر التنفيذ على أرض الواقع في المدارس وليس من الوزارة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد طلاب المدارس في مصر يتجاوز 25 مليون وهو أكبر من تعداد دول، لذلك فإنه يتوقع حدوث بعض المعوقات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن جميع قرارات الوزارة تصب في مصلحة الطلاب، من أجل إعادتهم للمدارس والقضاء على المشكلات الموجودة بالفعل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن حل مشكلة القضاء على الكثافة الطلابية في الفصول متروك للإدارات التعليمية لأن طبيعة كل منطقة تختلف عن الأخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ضوابط لمتابعة أعمال السنة في المدارس، مثل توحيد الواجب المنزلي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحتها على موقع الوزارة الإلكتروني.