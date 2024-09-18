بشرى سارة.. العلماء يقتربون من ابتكار لقاح لفيروس سي

التهاب الكبد C هو عدوى فيروسية تصيب الكبد ويمكن أن يسبب هذا الالتهاب حالة مرضية حادة ومزمنة ،وقد يهدد الحياة، وينتقل التهاب الكبد C عن طريق ملامسة الدم الملوث، مما يمكن حدوثه نتيجة لتبادل الإبر أو المحاقن أو لإجراءات طبية غير مأمونة مثل عمليات نقل الدم باستخدام مشتقات الدم دون فحصها.

يعيش حوالي 58 مليون شخص حول العالم مع الالتهاب المزمن الناجم عن التهاب الكبد الوبائي سي، وهو السبب الأول لسرطان الكبد.

والآن، اتخذ باحثون من الدنمارك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو علاج هذه المشكلة، حيث تمكنوا من تحديد المركب البروتيني الذي يمنح فيروس التهاب الكبد الوبائي سي القدرة على الارتباط بالخلايا وإصابتها.

وبحسب "ستادي فايندز"، كانت هذه المعرفة الخلوية قضية مستمرة في السباق لإنشاء لقاح التهاب الكبد الوبائي سي.

وقال الباحث الرئيسي جانيك برينتو من جامعة كوبنهاغن: "نحن أول من حدد المركب البروتيني على سطح فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، الذي يمكنه من الارتباط بخلايا البشر".

ولم ينجح أي علاج حتى الآن في القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي من العالم، ويؤدي المرض إلى 300 ألف وفاة سنوياً.

ونشرت مجلة "نيتشر" العلمية نتائج البحث، والذي يوضح كيف يتحد بروتينان مغلفان، ويسمح الترتيب الجزيئي لهذه البروتينات بإصابة الخلايا، والتهرب من اكتشاف المناعة.

ورغم اختلاف بنية البروتين، إلا أنه يعمل بشكل مشابه لبروتين سبايك (فيروس كورونا) في اختراق واختطاف السيطرة على الخلايا البشرية.

وقال إلياس أوغستاد، الباحث المشارك: "ستمكننا هذه المعرفة ببنية المجمع البروتيني من تصميم لقاحات مرشحة يمكنها منع الفيروس من إصابة الخلايا".

و"لم يكن الباحثون يعرفون ما الذي يتعاملون معه بالنسبة لطريقة هذا الفيروس، وبالتالي، كانت محاولات إعادة إنتاج هذه الهياكل البروتينية في المختبر تنهار قبل أن تتاح لهم فرصة دراستها".

ويعد تكرار ودراسة المجمعات البروتينية في فيروسات التهاب الكبد الوبائي سي ضرورياً لتطوير اللقاح.

ومع حصول العلماء الآن على معرفة أفضل بالبنية التي تجعل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي معدياً للغاية، فإن الأمل في تحقيق اختراق طبي جديد أصبح أقرب من أي وقت مضى.