الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. إصابات بسبب انفجار نظم الطاقة في البيوت بلبنان

مواطنون يتفحصون مكان
مواطنون يتفحصون مكان الانفجار

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن وقوع إصابات بسبب انفجار نظم الطاقة في عدد من البيوت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن عن عدد الضحايا الذي يناهز أكثر من 2800 مصاب جراء العدوان الإلكتروني التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها لم تشنه من قبل.

 

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وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية ، أنه حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك حوال 750 مصابًا في الجنوب اللبناني جراء العملية الإسرائيلية، إذ أنها استهدفت أعداد معينة من حاملي الأجهزة المخصصة للتواصل الداخلي بين عدد من أعضاء حزب الله بالجنوب اللبناني.

وأوضح أن عدد الوفيات جراء الاستهداف الإسرائيلي وصل إلى 12 شهيد لبناني، متابعًا :«حزب الله اللبناني نعى بالأمس الثلاثاء عددًا من عناصره جراء العدوان الإسرائيلي بالأسلحة والصواريخ على الجنوب اللبناني، وجراء الخرق الأمني لأجهزة اللاسلكي

ولفت إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن من ببين الضحايا عدد من العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا يستخدموا الأجهزة الأمنية في التواصل الداخلي وانفجرت الأجهزة خلال استخدامهم.

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