مدبولى يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات "مدينة العاصمة الطبية"

ناقش اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجماع بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، واشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه سيق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ان هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي علي مستوي مصر، وانه سيحتوي علي مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة، مشيراً إلي أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع علي عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، علي مساحة 230 فداناً، موضحاً ان هذا المشروع سيسهم في الاسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 4223

سريراً، بالإضافة إلي جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروع، منوهاً إلي ان الدراسات والمخططات لهذا المشروع، تم إعدادها في فترة تخطت العام، حتي نصل إلي هذه النتائج المهمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أن الاجتماع شهد ايضاً مناقشة آليات تمويل هذا المشروع المهم، وكذا أسلوب إدارته وصيانته.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء الشكر للشركة على الجهود المبذولة من جانبها خلال الفترة الماضية؛ للانتهاء من هذه التصميمات المُميزة، مُطالبًا بوضع تصور دقيق وأكثر تفصيلًا عن التكلفة النهائية للمشروع والمُكون الأجنبي به، وما يُمكن أن تتيحه الشركة في هذا الشأن، مع ضرورة إعداد دراسة اقتصادية مُتكاملة تضمن للدولة تحصيل مصاريف التشغيل.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى زيارته التي قام بها إلى الصين مؤخراً للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما أعلن عنه فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدي من أن الصين ستوفر 360 مليار يوان لمساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن 10 محاور أعلنها الرئيس، حيث يأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بقطاع الصحة، متطلعاً أن يدخل هذا المشروع ضمن حزمة المشروعات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني، مشيراً إلى أن الدراسة الاقتصادية لهذا المشروع ستكون أحد المعايير المهمة في اختيار من سينفذ هذا المشروع المهم.