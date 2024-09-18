"تموين الإسكندرية" تنظم قافلة القطاع التموينى المشاركة فى مبادرة "بداية"

قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و قيادات حى المنتزة أول ، بتفقد و متابعة اعمال القافلة التموينية المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) و التى تتكون من عدد ٨ سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية و الأكثر احتياجا حيث تضم القافلة ، سيارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار

عدد ٢ سيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية ،عدد ٢ سيارة لبيع اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم

سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية ،سيارة لبيع الخضار بأسعار تنافسية ، سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية و تلقى الشكاوى من المواطنين متواجد بها احد مدراء المراكز التموينية المطورة مزود بجهاز حاسب الى(لاب توب) لتقديم الخدمات التموينية الموجودة على السيستم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية للابلاغ عن الشكاوى لتسيير حملة تموينية لفحصها

حيث بدأت الفعاليات بتواجد القافلة التموينية بحى المنتزة أول بعدة مناطق للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية و أكثر احتياجا

حيث تمركزت القافلة بالأماكن أمام حى المنتزة اول لخدمة نطاق سيدى بشر قبلى و ما حوله شارع محمد نجيب لخدمة مناطق بحرى لحى المنتزة اول و شارع جمال عبد الناصر و ما حوله شارع ٤٥ قبلى لخدمة المناطق الشعبية و الأكثر كثافة سكانية

منطقة محسن الكبرى لخدمة النطاق الريفي لحى المنتزة اول ، هذا و قد صرح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية لمركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية أن القافلة التموينية المشاركة فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قد لاقت إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة و كذلك الاستفادة من فروق الأسعار فى السلع المطروحة للبيع بأسعار تنافسية ، هذا و تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لمدة ١٠٠ يوم