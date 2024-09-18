سفير مصر في رام الله يلتقي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، بالسيد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

واستعرض السفير سليمان الجهود التي تبذلها مصر من أجل رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وفى مقدمتها الجهود الكبيرة المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار التحركات الاقليمية والدولية من أجل زيادة إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة لسكان القطاع من أجل التصدي لظروفهم الإنسانية الصعبة.

وشدد على أن مصر تواصل جهودها مع كافة الأطراف المعنية للتوصل لحل نهائي وشامل يضمن حماية الشعب الفلسطيني في القطاع ووقف العدوان الإسرائيلى بشكل دائم.

كما تناول اللقاء الأوضاع المتفاقمة فى الضفة الغربية والتى تنعكس على كافة مناحى الحياة لدى سكان الضفة، مؤكداً على الموقف المصرى الثابت بشأن ضرورة التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية مبنية على الاتفاقات المبرمة والشرعية الدولية الملزمة التى تنتهى إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أعرب فتوح، عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني واهتمامها بقضيته العادلة دون كلل من أجل إنهاء الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره للجهود الحثيثة لجمهورية مصر من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني ورعايتها المستمرة للحوار الوطني الفلسطيني.