تعليق كونراد ميشالاك على مواجهة السوبر الإفريقي ضد الأهلي

تحدث البولندي كونراد ميشالاك، المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك في موسم الانتقالات الجاري، قادمًا من فريق أحد السعودي علي سبيل الاعارة لمدة موسم، عن طموحاته مع الفريق في الفترة القادمة وخاصة لقاء الأهلي المرتقب في السوبر الإفريقي.

وقال ميشالاك في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي : " أعتقد أن لدينا فريق جيد، يمكننا الفوز على أي فريق في إفريقيا ومصر، لذلك أتمنى أن نفوز بالكثير من الأشياء هذا الموسم، لا أستطيع الانتظار، سأفعل ما بوسعي".

وتابع تصرحياته: " قبل الانضمام إلى هنا الجميع يتحدث معي عن السوبر الافريقي، كل من قابلتهم في الشارع أو في النادي، أرى الحماس عن تلك المباراة، وهذا جعلني أيضًا متحمسًا كثيرًا لها، ولا أستطيع الانتظار للعب، بالطبع كأول مباراة هي الأكثر حماسية.

وأكمل ميشالاك: " أريد من جماهير الزمالك دعمكم لي وللفريق، وبالتأكيد سنفعل ما بوسعنا في الملعب وسأقدم كل شيء، لدي شعور أنني انضممت لفريق كبير، لكن تعرف كل ناد بالأشخاص حوله، أرى كيف يتعلق العاملين والجماهير بالنادي عاطفيًا وهذا يجعل الأمر مميزًا، أرى كيف يعمل الجميع هنا بقوة، وسأفعل مثل هذا في الملعب".

جدير بالذكر أن البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.