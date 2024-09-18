الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر و500 جنيه منحة استثنائية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 47 لسنة 2019

 

أولاً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.

 

ثانياً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً للسادة المحامين بالمعاش وأرامل السادة المحامين المتوفين.

 

ثالثاً: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتباراً من يوم 29 سبتمبر 2024.

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