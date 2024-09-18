نقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر و500 جنيه منحة استثنائية
أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 47 لسنة 2019
أولاً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.
ثانياً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً للسادة المحامين بالمعاش وأرامل السادة المحامين المتوفين.
ثالثاً: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتباراً من يوم 29 سبتمبر 2024.