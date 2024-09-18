ميشالاك: انضممت للزمالك بسبب جماهيره

تحدث البولندي كونراد ميشالاك، المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك في موسم الانتقالات الجاري، قادمًا من فريق أحد السعودي علي سبيل الاعارة لمدة موسم، عن أسباب انضمامه للقلعة البيضاء وطموحاته ع الفريق الفترة القادمة.

وقال ميشالاك في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أعضاء مجلس الإدارة بذلوا مجهودا كبيرا لأكون هنا، وأنا ممتن لذلك، كما أن جماهير النادي أظهروا لي الكثير من الحب قبل حتى أن أمضي على عقد، وساعدتني على اتخاذ القرار للمجئ لمصر ولنادي الزمالك، وأنا سعيد جدًا".

وأكمل: "لقد قرأت عن تاريخ النادي وعن الفريق، أنا متحمس، هو تحدي جديد لي مع نادي كبير، ولا استطيع الانتظار حتى ألعب تلك المباريات الكبيرة المقبلة، لأحقق شيئا مع النادي وأعطي ما لدي".

وتابع: "من أهم الأشياء التي وجدتها هي الجماهير التي أظهرت لي الكثير من الحب، وهي من أهم العوامل التي جعلتني انضم لنادي الزمالك، أشعر هنا كأني في منزلي، الجميع يساعدني ويعاملني بشكل رائع، وفي العموم المصريين رائعين، وأتمنى أن أرد كل هذا الحب في الملعب ".

جدير بالذكر أن البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.