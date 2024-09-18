غدا.. قطع المياه عن بعض القري بمركز أجا للصيانة

أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انه سيتم غدا الخميس قطع المياه في الفترة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 مساء من ذات اليوم عن بعض القري بمركز أجا وذلك لتوقف محطة رافع قرية برج النور الحمص بمركز اجا حيث تقوم الشركة بتنفيذ اعمال صيانة علي خط 12 بوصه بولي ايثيلين بطريق أجا /السنبلاوين .

واوضح التقرير الوارد من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال الفترة المذكورة هي قري برج النور الحمص والبهو فريك ومنشأة الاخوه وشبرا البهو والسبخا وقرموط البهو وعزب البهو فريك .

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين بالقري المشار اليها المتأثرة بانقطاع المياة بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.