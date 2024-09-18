بعد طلاقها من نفسها .. عروض الزواج تنهال على سويلين كاري البرازيلية

تصدرت سويلين كاري، 36 عامًا، من البرازيل، عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عندما تزوجت من نفسها في وقت سابق من هذا العام - لكنها تبحث الآن عن الحب بعد الطلاق.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، أدعت عارضة أزياء تزوجت من نفسها أنها تلقت 1500 عرض زواج بعد طلاقها من نفسها.

وانهالت عروض الزواج على سويلين كاري، التي أثارت ضجة بعد طلاقها من نفسها، منذ إعلانها رسميًا عن انفصالها.

وقالت الجميلة البرازيلية البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تعيش الآن في لندن، إنها تلقت أكثر من 30 باقة من الزهور، وتشعر بالذهول من هذا الكم الهائل من عروض الزواج.

وقال سويلين: "لقد تلقيت أكثر من 30 باقة من الزهور في الأيام القليلة الماضية، إنني مصدومة من العدد الهائل من عروض الزواج"، جاء ذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي الذي شرحت فيه انفصالها عن زوجها، حيث حصد أكثر من 75 ألف مشاهدة.

وأكملت سويلين خلال الفيديو، قائلة: "لم أتخيل قط أن إعلاني عن انتهاء علاقتي المنفردة سوف يجذب هذا العدد الكبير من الخاطبين المحتملين من مختلف أنحاء العالم. والآن أصبح الطلب عليّ لايصدق."

على الرغم من أن حفل الزفاف الذاتي كان بمثابة احتفال بحي سويلين لنفسها، إلا أن سويلين وجدت الواقع أكثر وحدة مما كانت تتصور."

وأضافت: "كانت تجربة جميلة، لكن الزواج من نفسي كان له تحدياته. كنت أعتقد أنني سأحب ذلك، لكن في النهاية، كان الشعور بالوحدة أثقل مما كنت أتوقع"، أن أكون في علاقة مع نفسي فقط كان أكثر صعوبة مما كنت أتخيل."

وأوضحت: "عندما تتعرف على نفسك حقًا، ستدرك أن كونك في علاقة لا معنى له إلا عندما تكون مستعدًا لها تمامًا"، أصبحت الآن أكثر انتقائية. لم أتخيل قط أنه عندما انفصلت عن زوجي الأول، سيحدث الكثير من الأشياء غير المتوقعة ..أشعر أنني مستعدة للارتباط مع شخص آخر غير نفسي."

وفي مقطع فيديو على حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت سويلين، التي يتابعها نحو 450 ألف شخص، وهي تتحدث إلى الكاميرا وهي تمسك باقة زهور جميلة.