مختار : العطار يُعيد هيكلة قطاع السلة بسموحة والمشاركة بالبطولة العربية خطوة قوية

كشف اشرف مختار عن كواليس صفقة انتقال الكابتن اشرف العطار من نادى الاتحاد السكندرى الى نادى سموحة لتولى قطاع السلة بالموج الازرق عن ان العطار قد حضر اجتماع مع زملائه بالمجلس وابدى موافقته لتولى القطاع وتطويره ولكنه اشترط موافقة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى حيث كان يتولى فريق ال ٢٠ سنة بالنادى وهو ما أيدناه جميعا كأعضاء المجلس وبالفعل تولى الدكتور عمر الغنيمى المهمة مع رئيس نادى الاتحاد وتمت المهمة بنجاح وبرضا جميع الاطراف

وتابع مختار بأن الفترة القادمة سيتم اعادة هيكلة قطاع السلة من اجل خلق جيل قادر على تحقيق البطولات للموج الازرق لافتا الى ان خطوة مشاركة نادى سموحة فى البطولة العربية التى تنطلق فى اول اكتوبر المقبل خطوة جادة وتشجع سموحة على الاستثمار فى قطاع السلة

واختتم عضو مجلس ادارة سموحة تصريحاته مؤكدا على ان الجميع يعمل على قلب رجل واحد بالنادى وهو مصلحة الاعضاء مشيرا الى ان خطوة حصول الاعضاء الراغبين على ال ٥٠٠ جنيه عند فتح حساب ببنك ابو ظبى ضمن البروتوكول الذى عقده نائب رئيس النادى مع ادارة البنك تعد خطوة نحو حل ازمة الاصلاح الزراعى وهو الملف الاصعب بسموحة

يذكر ان الكابتن شريف العطار قد انتقل لرئاسة جهاز كرة السلة بنادي سموحة وقد كتب شريف العطار عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي :

“ بسم الله توكلت علي الله والله الموفق

أتوجه بالشكر للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد

وذلك لموافقته لانتقالي الي نادي سموحه لرئاسة جهاز كرة السلة بعد تلقيه مكالمة تليفونية من دكتور عمر الغنيمي للاستعانة بي