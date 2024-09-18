نجوم الفن تشارك فى افتتاح "أولادنا" الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة

تحت رعاية رئيس الجمهورية

تطلق مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة، والذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك مساء الجمعة 20 سبتمبر بدار الاوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

اولادنا تطلق الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة

تستهل الفعاليات الاحتفالية فى الخامسة والنصف بساحة الاوبرا الخارجية وتشمل عروضا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة بعدها وفى السابعة مساء تبدا المراسم على المسرح الكبير .

وقد اعلنت سهير عبد القادر رئيس مجلس امناء مؤسسة اولادنا ومؤسس الملتقى ان حفل الافتتاح يشهد ظهورا خاصا للنجوم صفاء ابو السعود ، رانيا فريد شوقى ، نيفين رجب ، ميدو عادل ، طارق صبرى وانضمام الفنان حجاج عبد العظيم اليهم لاول مرة ، واكدت ان المراسم تشمل السلام الوطنى يليه فيلم عن الفعاليات يعقبه صعود لجان التحكيم الى المسرح ثم يتم تكريم كل من أسرة مسلسل "حالة خاصة" ، حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني ، مؤسسة "لبلدنا" والدكتورة نوال الدجوي ، الدكتور عمار بوقس ( السعودية ) ، الناشطة أبرار آل عثمان ( السعودية ) ، اسم الشيخ سلطان القاسمي ( الإمارات ) ، الناشط زياد حمدى المخرج مهند دياب ، بعدها تبدا الفقرات الفنية وتضم اعنية "بكرة أحلي بينا"

اداء نيفين رجب - طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة – جنا – فيفيان - خالد ، ثم اسكتش "ألف ليلة وليلة" اداء رانيا فريد شوقي ، طارق صبري ، ميدو عادل ، حجاج عبد العظيم ، نيفين رجب ، "أغنية 8 سنين" اداء محمد مرسي ، فرح الألفي ، رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد – فيفيان أنطون ، ثم تقدم الفرق المشاركة من اسبانيا ، تركيا ، الصين ، المكسيك ، صربيا ، كولومبيا ، الأردن ، اليابان ، فلسطين ، الهند عروضا متنوعة ويختتم الاحتفال باغنية "هنا مصر اداء صفاء ابو السعود بمشاركة أولادنا

وجميع الإستعراضات تصميم الدكتورة عائشة فؤاد – محمد عبد العزيز ، كلمات الشاعر عبد الله حسن ، الحان شريف حمدان .

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 48 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التخطيط والتنمية الإقتصادية ، السياحة والاثار ، الشباب والرياضة ، التعاون الدولى ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لاول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الاطفال فى لجان التحكيم كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لاعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل فى دعم ومساندة اصحاب الهمم .