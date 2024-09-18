ضرب ابني.. سيدة تحرر محضرا ضد ابن الفنان محمد رمضان في أكتوبر

حررت مديرة شركة إعلانات محضرا ضد نجل الفنان محمد رمضان اتهمته فيه بإصابة ابنها بعد التعدي عليه بالضرب داخل نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بلاغ من مديرة شركة اعلانات وبرفقتها ابنها يبلغ من العمر 11 عاما بتعرض الطفل للضرب في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن ابن الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة فقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمة ما دفعها للإبلاغ عن الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت نيابة اكتوبر للتحقيق.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.