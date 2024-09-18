تأهل فرق جامعة دمنهور للتصفيات النهائية في أولمبياد الشركات الناشئة

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، تأهل أربعة فرق طلابية للتصفيات النهائية المؤهلة لبرنامج Gen Z، وذلك من أصل خمسة فرق تم تصعيدها للمنافسات على المستوى الإقليمي في مسار الطلاب لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة.

من جانبه هنأ رئيس الجامعة الفرق التي تم تأهيلها، متمنيا لهم دوام التميز والتفوق، ناصحا إياهم بالاستمرار في العمل والتمسك بالفرص التي تعظم الفائدة، مشيرا إلى أن تأهلهم للتصفيات النهائية يعد سبق لفرق الجامعة، مؤكدا كامل دعمه وتشجيعه للفرق المشاركة لضمان تحقيق نتائج مميزة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة فى تشجيع الطلاب على المشاركة وتطوير أفكارهم وابداعاتهم، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس إلتزام جامعة دمنهور بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز ريادتهم في مجال الشركات الناشئة، موجها جزيل الشكرإلي الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لإهتمامه الشديد وتوجيهاته المستمرة بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ و المبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم،

وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب في ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، وكذا جزيل الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برئاسة الدكتور هاني عياد على جهودها الكبيرة في تنظيم هذا المعسكر بهذا الشكر المتميز مثمنا جهود الصندوق في رعاية ودعم المبتكرين والنوابغ.

و أوضحت الدكتورة منى السيد - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة دمنهور شاركت في التصفيات الإقليمية النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics 2024 بـ 5 فرق وهم (Karm parsle - Innovators - Irrigineers - Salvia - Back to lif ) ضمن 27 فرقة من مختلف الجامعات على مستوى الإقليم الجغرافي (إقليم الإسكندرية) الذي يضم جامعات (الإسكندرية، ودمنهور، ومطروح، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة فاروس، وجامعة العلمين الدولية)، تأهلت منهم أربعة فرق هي ( Karm parsle- Salvia-Back to life من كلية زراعة و فريق Irrigineers من كلية الهندسة) بأربعة مراكز علي المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الفرق شاركت بالمعسكر الختامي للمشروعات المشاركة في التصفيات قبل النهائية للأولمبياد المؤهلة لبرنامج Gen-Z الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي في الفترة من 14-18 سبتمبر 2024 في رحاب جامعة الجلالة تمهيدا للإعداد للمسابقة على المستوى الوطني.

وأضافت الدكتورة إيمان العرجاوي ـ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، ومنسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ بالجامعة، أن المسابقة تعد فرصة رائعة لطلابنا لعرض مشاريعهم المبتكرة وتعزيز مهاراتهم، لافتة إلى أن الطلاب قد حصلوا على مجموعة من التدريبات المتقدمة وجلسات التوجيه لإعدادهم للمنافسات المقبلة.