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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ أسوان يشيد بالدور العلمي والتنموي للأكاديمية العربية للعلوم والنقل بالمحافظة ا

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بديوان عام المحافظة.

وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، رئيس الأكاديمية على تهنئة محافظ أسوان بتعيينه محافظًا، متمنيا له التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

وشهد اللقاء ، بحث  آليات وسبل التعاون خلال  وتبادل المقترحات لدعم  أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 .

من جانبه، أشاد اللواء إسماعيل كمال ،بالدور العلمي والمجتمعي و التنموي  الذي تقوم به الأكاديمية  بفرعها في محافظة أسوان مؤكدًا أهمية دورها العلمي في تنمية المجتمع ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

الجريدة الورقية