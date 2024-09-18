محافظ أسوان يشيد بالدور العلمي والتنموي للأكاديمية العربية للعلوم والنقل بالمحافظة ا

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بديوان عام المحافظة.

وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، رئيس الأكاديمية على تهنئة محافظ أسوان بتعيينه محافظًا، متمنيا له التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

وشهد اللقاء ، بحث آليات وسبل التعاون خلال وتبادل المقترحات لدعم أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 .

من جانبه، أشاد اللواء إسماعيل كمال ،بالدور العلمي والمجتمعي و التنموي الذي تقوم به الأكاديمية بفرعها في محافظة أسوان مؤكدًا أهمية دورها العلمي في تنمية المجتمع ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.