السادسة مساءً.. المؤتمر الصحفي للدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، داخل الأوبرا المصرية في القاهرة، تمهيدًا لبدء أنشطته في الفترة بين 11 لـ 24 أكتوبر المقبل.

موعد مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها الدكتور خالد داغر

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.



كان من المقرر إقامة فعاليات الدورة 32 في العام الماضي، لكن حالت الأحداث الدامية في قطاع غزة دون ذلك وتم وقف أنشطة المهرجان تضامنًا مع الظروف الميرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.