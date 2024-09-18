عاجل
عاجل.. أجهزة البايجر تنفجر من جديد في لبنان مستوطنة كريات شمونة تحترق بصواريخ حزب الله
الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الجبلاوي: رسائل الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي تعبر عن ثوابت الموقف المصري

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل حاسمة خلال استقباله اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعبر عن ثوابت الموقف المصري تجاه الأوضاع في المنطقة والصراعات الإقليمية المحيطة.

txt

الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفي من رئيس جمهورية جزر القمر

txt

الرئيس السيسي يلتقي رئيس هيئة قناة السويس

وثمن الجبلاوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة تيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بالإضافة ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية بالضفة الغربية، مشددا على أن مصر لا تزال تبذل كافة الجهود الممكنة من أجل إقرار هدنة إنسانية في الأراضي الفلسطينية ووقف الانتهاكات الاسرائيلية .

و أضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة لاضراره المختلفة وعواقبه الوخيمة على  العالم أجمع وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم وتأكيده علي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه اقليميا . 

وأشار إلى إنه لا سبيل لحل الأزمة ووقف الصراع إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: "حل الدولتين هو مسار تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

 

الجريدة الورقية