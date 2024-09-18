الجبلاوي: رسائل الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي تعبر عن ثوابت الموقف المصري

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل حاسمة خلال استقباله اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعبر عن ثوابت الموقف المصري تجاه الأوضاع في المنطقة والصراعات الإقليمية المحيطة.

وثمن الجبلاوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة تيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بالإضافة ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية بالضفة الغربية، مشددا على أن مصر لا تزال تبذل كافة الجهود الممكنة من أجل إقرار هدنة إنسانية في الأراضي الفلسطينية ووقف الانتهاكات الاسرائيلية .

و أضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة لاضراره المختلفة وعواقبه الوخيمة على العالم أجمع وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم وتأكيده علي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه اقليميا .

وأشار إلى إنه لا سبيل لحل الأزمة ووقف الصراع إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: "حل الدولتين هو مسار تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".