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عاجل.. أجهزة البايجر تنفجر من جديد في لبنان مستوطنة كريات شمونة تحترق بصواريخ حزب الله
الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

موعد رد حزب الله على "عملية البيجر" (فيديو)

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرد من حزب الله على عملية أجهزة تفجير أجهزة "بيجر" والتي حمل الاحتلال الإسرائيلي مسئوليتها، سيتم تأجيله لما بعد كلمة الأمين للحزب حسن نصرالله، والمقررة في الخامسة من عصر غدٍ الخميس.

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جنوب لبنان

وأضاف في رسالة اليوم الأربعاء، أن "جبهة جنوب لبنان تعيش ساعات من الهدوء والحذر كما أنها تترقب العمليات العسكرية التي تحدث عنها حزب الله اللبناني في بيانه صباح اليوم، والتي تفيد بأنه سيواصل عمليات دعم وإسناد قطاع غزة من الجنوب اللبناني".

ولفت إلى أن "حزب الله نفذ 7 عمليات نوعية تجاه مواقع عسكرية تخص جيش الاحتلال يوم أمس قبل تنفيذ جيش الاحتلال للهجوم السيبراني الكبير الذي ضرب أجهزة الاتصال الخاصة بعدد من عناصر حزب الله".

وأوضح أن "الـ7 عمليات التي تمت بالأمس كان من ضمنها عمليات كبرى استخدمت فيها المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه عناصر مواقع عسكرية إسرائيلية من بينها مرابض مدفعية جيش الإحتلال الإسرائيلي في منطقة الزاعورة، ولكن العمليات العسكرية توقفت بعد الهجوم السيبراني الكبير الذي استهدف عددا من عناصر حزب الله".

تصريحات حزب الله 

وأشار إلى تصريحات حزب الله التي تفيد بأنه سيواصل هذه العمليات اليوم، لافتًا إلى أن "حزب الله لم يعلن حتى الآن عن عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أي من المواقع العسكرية".

الجريدة الورقية