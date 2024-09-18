لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني تعبر عن قلقها بشأن الوضع في لبنان

أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عن قلقها العميق تجاه التطورات الأخيرة في لبنان، وفقاً لما نقلته صحف بريطانية اليوم الأربعاء. وأشارت المسؤولة إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في لبنان تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.





وقالت رئيسة اللجنة في تصريحاتها: "ما يحدث في لبنان مقلق للغاية. الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة هناك تهدد استقرار المنطقة بأسرها". وأضافت أن البرلمان البريطاني يراقب عن كثب المستجدات في لبنان، وأن هناك حاجة ملحة لتحرك دولي يهدف إلى دعم البلاد ومنع انهيارها الكامل.





وأشارت المسؤولة إلى أن بريطانيا قد تكون مضطرة إلى لعب دور أكبر في الجهود الدبلوماسية، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان حل سياسي للأزمة اللبنانية ووقف التدهور الذي يؤثر على الأمن الإقليمي.





ويأتي هذا القلق البريطاني في ظل تصاعد التوترات الداخلية في لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة وصراعات سياسية متفاقمة، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل البلاد.

داني حالوتس: نتنياهو خطر على أمننا ويسعى إلى استمرار الحرب لأطول مدة ممكنة





نشرت صحف عبرية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق داني حالوتس، وجه فيها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذراً من أن سياساته تشكل خطراً كبيراً على أمن إسرائيل.





وفي تصريحاته، قال حالوتس إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب الحالية لأغراض سياسية وشخصية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. وأضاف أن نتنياهو "يسعى بكل السبل إلى إبقاء الصراع مستمراً، على حساب أرواح الجنود والمدنيين"، مشدداً على أن هذه التصرفات تضر بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل.





وأوضح حالوتس أن السياسة المتبعة من قبل نتنياهو تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال تغذية شعور الخوف بين الإسرائيليين وإطالة أمد التوترات. وحذر من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والمخاطر التي تهدد أمن إسرائيل على المدى البعيد.





في الختام، طالب حالوتس القادة السياسيين والعسكريين بالتحرك لوقف هذه السياسات التي وصفها بـ"المدمرة"، والعمل على إيجاد حلول سريعة لوقف الصراع المستمر بما يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة.





سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية يكتشفون قوة صهيونية ويخوضون مواجهات عنيفة





أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في بلدة قباطية نجحوا في اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة كانت تحاول تطويق أحد المنازل.





وأوضحت السرايا في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ عملية الحصار، وأن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين مقاتليها وقوات الاحتلال في محيط المنزل المستهدف.





وأشارت السرايا إلى أن مقاتليها مستمرون في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدة، مؤكدة على الجاهزية العالية لمجموعاتها في مواجهة العدو.