استبدال حبس بدالي التموين بالغرامة المالية وزيادة هامش الربح

استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس/أسامة الشاهد اجتماع اللجنه التنسيقيه للشعبة العامة للبقاله بحضور وفد من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتى.

جاء ذلك بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى و ممدوح وليم رئيس الاداره المركزيه لشئون الرقابه وعادل عبد العزيز نائب رئيس شركة الجملة والسيد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة و أحمد جابر عضو مجلس ادارة بغرفة الجيزة التجارية ورؤساء شٌعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهوريه.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى لوزارة التموين إن الاجتماع يأتي في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة ، لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة موضحا ان هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتى ومن أهمها إمكانية استبدال العقوبات السالبه للحرية ، بتوقيع عقوبة الغرامات الماليه ومضاعفاتها فى حالة تكرار المخالفه واستبدال عقوبة المحاضر التموينيه لتجار التموين ومنافذ جمعيتى بالعقوبات والغرامات الماليه بالإضافه إلى المطالبه برفع هامش ربح التاجر.

كما أشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى الى الوزارة بصدد مناقشة اعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك سواء دعم عيني او نقدي او نقدي مشروط لافتاً أن مسألة اعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

أشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة الى انه بحث خلال اللقاء مع وفد ممثلى وزارة التموين امكانية عمل تأمين صحى شامل لكافة البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة وذلك ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحى لكافة تجار الجيزة.

كما أوضح الشاهد أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبى قطاع البقالة والمواد الغذائية والتى تضمنت حزمة من الاجراءات التى ستتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول البقالين التمونيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص بالاضافة الى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحلات البدالين فى قانون المحال العامة لاسيما المخابز والمحلات القائمة قبل صدور القرار، ذلك الى جانب دراسة امكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين خاصة ان هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع اسعار معظم السلع بالاضافة الى الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.

لفت رئيس الغرفة التجارية للجيزة ان الاجتماع تناول اليات تعزيزالتعاون بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة مشيرا الى تم خلال اجتماع مناقشة امكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشئون البدالين التموينيين وتكون بمثابة جهة اكثر تخصصاً من الشعبة العامة خاصة وانه قطاع يشمل حوالي 33 ألف بقال تمويني فضلاً عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.

أضاف الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة فى عدد ساعات العمل لمحلات البقالين والمحدده بقرار وزاري منذ عام ٢٠١٧ ويتم تنظيمها مع قِبل الادارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين بالاضافة الى التأكيد على ضرورة اجراء عمليات الجرد المادى لكافة سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتى ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعى للزيت والسكر.

ومن جانبه ، أوضح ممدوح وليم رئيس الاداره المركزيه لشئون الرقابه بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإدراة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبه للحريه بعقوبات الغرامات المالية لافتا أن الغرامات ستكون مغلظة فى حالة تكرار المخالفة.

ومن جانبهم وجه رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلى وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وطلباتهم في فترة وجيزة، وهذا يؤكد أن هناك آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة التجار، وفق ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية من قبل.