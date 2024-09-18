29 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء" حول العالم لهذا العام ضمت 29 عالما من أجمالي 2231 عضو هيئة تدريس على رأس العمل بالجامعة من بينهم 4 علماء من أكثر 2% تأثيرا ببحوثهم عن مجمل إنتاجهم العلمي و استدامه النشر الدولي .

ويمثل هذا العدد من أعضاء هيئة التدريس نسبة 1.29 % ، وهو الأمر الذي يبرز تميز الجامعة بعلمائها في مختلف التخصصات، و ضمت القائمة 11 عالما من كلية العلوم و 9 من كلية الصيدلة و 5 من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة للعلوم المتقدمة للعلوم المتقدمة للعلوم المتقدمة و 2 من كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي و 1 من كلية الهندسة و 1 من كلية علوم الأرض.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة التهنئة لعلماء الجامعة المدرجين في قائمة جامعة ستانفورد على هذا الإنجاز العلمي المشرف، والذي يعكس ما تتميز به الجامعة من كوادر علمية في مختلف التخصصات قادرة على رفع مكانة واسم الجامعة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص الجامعة المستمر على دعم الباحثين وتهيئة البيئة البحثية الملائمة لهم؛ للارتقاء بمخرجاتهم البحثية، وزيادة النشر العلمي؛ لأبحاثهم في المجلات العلمية المرموقة، والمدرجة في قواعد البيانات العالمية.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بالجامعة، إلى أن هذا التصنيف يأتي استناداً إلى قواعد بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة ، فضلاً عن الاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة.

تجدر الإشارة إلى الاطلاع على القائمة المدرج بها أسماء العلماء وعدد أبحاثهم وكلياتهم مع العلم أن هدة القائمة لعلماء الجامعة حسب عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة بني سويف .

وتضمنت القائمة أيضا 4 علماء من أكثر 2% تأثيرا ببحوثهم عن مجمل انتاجهم العلمي واستدامه النشر الدولى.

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