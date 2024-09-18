بلينكن: أمريكا تشجع خطوات مصر في العفو عن السجناء وتمتع الصحفيين بحقوقهم

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز جهود مصر وتراثها وأثارها، بما فيها الجهود لإدراج معبد أبيدوس على قائمة “اليونيسكو" للتراث العالمي.

وتابع “بلينكن”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، :"الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها مصر في العام الماضي في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين، وتعزيز إجراءات إصلاح مراحل ما قبل المحاكمة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الخطوات التي تتخذها مصر في مجال الإصلاحات والاستمرار في العفو عن السجناء والتأكد من تمتع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحقوقهم.

وشدد على أن الشراكة بين مصر وأمريكا تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني الطويل الأمد.