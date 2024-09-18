دفاع النواب تُثمن إنقاذ القوات البحرية لـ3 سائحين بريطانيين بالبحر الأحمر

ثمن النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب نجاح بواسل القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.



ووجه " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية على الدور البطولى والرائع لأبطال القوات البحرية ونجاحهم فى أداء مهمتهم من إنقاذ المفقودين من السياح البريطانيين بمجرد وصول استغاثة للقوات البحرية للتدخل مؤكداً أن هذا التدخل السريع لقى ارتياحاً واشادة كبيرة من الجميع

وكان المتحدث العسكرى قد صرح بتمكن القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة الإثنين، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.



وأضاف المتحدث العسكرى أنه على الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث.. حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.