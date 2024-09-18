النائبة إيفلين متى تتقدم باقتراح برغبة لوزير التعليم لتحديد التنسيق للمدارس الثانوي

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم في مستهل بداية العام الدراسي بضرورة تحديد التنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني والخدمات بموجب إعلان واحد فقط.

كما أشارت متى فى بيان صحفي لها إلى أنه من حق المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل بداية الدراسة بالنزول بالتنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني و الخدمات طبقا لأعداد المتقدمين.

كما طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إلزام مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بمجموع الثانوي العام والفني والخدمات كلا على حدا ، مؤكدة على ضرورة أن تقتصر فصول الخدمات على مدرسة ثانوي.

وأوضحت أن العملية عملية تعليمية وليست عملية تجارية لكسب أعداد بمصاريف ، لدخول طلبة الثانوي العام ، مطالبة بضرورة أن تكون هناك نظرة تعليمية راقية خاصة للتعليم الفني ، إذا أرادنا تطوير الصناعات المختلفة والنهوض بالصانع الماهر المتعلم.



