نوير يكشف مصيره من مواجهة فيردر بريمن

وجه مانوير نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، رسالة إلى الجماهير بعد استبداله عقب نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام دينامو زغرب الكرواتي أمس الثلاثاء.

ونجح بايرن في الفوز (9-2)، على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير عن سقوطه في الشوط الأول: "سقطت مرة واحدة، وبعدها تحركت بعض الشيء وسددت بعض الكرات، ثم بدأت أشعر ببعض الألم في الفخذ، لكن لا يوجد شيء خطير".

موقف نوير من مباراة بريمن

وعن إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة بالبوندسليجا أمام فيردر بريمن: "أفترض بأنني سأعود في ذلك اللقاء".

وعلق على الانتصار العريض الذي حققه فريقه: "لم يكن أولي (أولريتش) مسؤولا عن أي شيء عند دخوله (استقبال هدفين في بداية الشوط الثاني)".

وبرر: "تركناه في المطر بعض الشيء، لكن عدنا بقوة بعد تلك الفترة الضعيفة، بالنسبة للمشاهد كان هناك فترات صعود وهبوط، ولكن هناك العديد من اللقطات غير ذلك وهذه بداية ناجحة لنا".

أما عن تسجيل الثنائي ليروي ساني وليون جوريتسكا فقال: "هذا أمر مهم للفريق وللحالة المزاجية لكل لاعب جديد في الفريق أو لليون بعد مشاركته".