استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ورفح

بينهم أطفال ونساء..

استشهد 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها: إنه تم انتشال 8 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى، بينهم عدد من الأطفال والنساء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات "الخطيرة جدا" وصلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت المصادر، إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 10 آخرين على الأقل، إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة مركبة على الطريق الساحلي في رفح بمنطقة المواصي مقابل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة مزدحمة بالمواطنين والسيارات والنازحين، حيث تم نقل الشهيدين إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و272 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551 شخصا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.