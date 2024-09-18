الإعلان عن معاهد تمريض جديدة معتمدة لتلبية احتياجات القطاع الصحي

تزامناً مع العام الدراسى الجديد

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، جددت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تحذيراتها للأسر والطلاب من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير معتمدة، مؤكدة أن هذه الكيانات غير مصرح لها بتقديم أي برامج دراسية متعلقة بمهنة التمريض، وبالتالى لن يتم قيدهم بنقابة التمريض للحصول على كارنية مزاولة المهنة.



وقالت إن هناك عددًا من معاهد التمريض الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا لتلبية احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، حيث تقدم تلك المعاهد برامج تعليمية متطورة وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية، مما يساهم في تخريج كوادر تمريضية مؤهلة.



وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن من بين المعاهد الجديدة التى أنضمت لقائمة المعاهد المعتمدة مؤخرًا، معهد جانكليس الفنى للتمريض بالبحيرة، معهد النهوض للتمريض بمركز الزرقا بمحافظة دمياط والمعهد الفنى النموذجى للتمريض بالعبور، وذلك بهدف تزويد الطلاب بمهارات تمريضية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل.



وأكدت أن النقابة تقبل فقط خريجي المعاهد والمدارس المعتمدة من وزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات، حيث يعد هذا الاعتماد شرطًا أساسيًا للقيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.



يذكر أن النقابة العامة للتمريض قد أعلنت قائمة الأكاديميات الخاصة المعتمدة التى تشمل، معهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي الفنية للتمريض بنظام الخمس سنوات والتابع لجمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة إلى المعهد الفنى للتمريض بالمنتزة بالإسكندرية، معهد المنتزة الفنى للتمريض بالبحيرة، معهد رجاك للتمريض بالمنيا، معهد إنجاز الفنى للتمريض بالفيوم، معهد "حبيبة الخير" للتمريض التابعة للتأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر.



وقالت إن من بين المعاهد المعتمدة أيضًا لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، معهد فنى تمريض وادي النيل والمعتمد من المجلس الاعلى للجامعات، فضلًأ عن المعهد الفني للتمريض بشربين التابع لجمعية مرضى الكبد، معهد الجونة للتمريض بالبحر الاحمر، المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف والمعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا.