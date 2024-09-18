ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع محدود في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد الرهانات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 50 نقطة أساس مساء اليوم.



قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 17 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3475 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 6 دولارات، لتسجل 2575 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3971 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2979 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2317 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27800 جنيه.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 22 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3480 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3458 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2579 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2569 دولارًا.

ووفقًا لبيانات آي صاغة، فقد حقق الذهب أرباحًا بقيمة 513 دولارًا، وبنسبة 25 % منذ بداية العام، بفعل توقعات إنهاء دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تشهد حالة من التماسك بعد تراجعها أمس، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة اليوم.

أضاف، أن الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس، أسهمت في تراجع الدولار وصمود أسعار الذهب فوق نطاق 2550 دولار.

لفت، إلى أن الأسواق تترقب قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، وسط حالة من التباين حول وتيرة خفض أسعار الفائدة.

أشار، إلى أن، مخاوف مزيد من التصعيد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قد يستمر في تقديم الدعم لسعر الذهب.

ارتد العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له خلال 16 شهرًا بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، على الرغم من افتقاره إلى المتابعة ويحد من انتعاش الدولار الأمريكي.

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 65% أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.

لفت، إلى أن ستترقب الأسواق غدًا الخميس، قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا؛ وطلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، في حين يصدر قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة المقبل، والتي قد تؤدي إلى تعرض الأسواق لحالة من التقلبات.