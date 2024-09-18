الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس الحكومة اللبناني يوجه شكره لكل الدول المتضامنة مع الأزمة

ميقاتي
ميقاتي

أعرب رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ،عن شكر بلاده وتقديره لكل الدول التي عبّرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة .

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ميقاتي يدعو لاجتماع طاريء لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

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ميقاتي: إسرائيل تشعل نار جرائمها ضد لبنان

وأشاد - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية - بالوحدة الوطنية التي تجلّت بالأمس بعد الحادث الجلل الذي وقع، مؤكدا أن هذه الوحدة هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه.

بدوره نقل وزير الخارجية التركي تحيات الرئيس التركي رجب أردوغان وتضامنه مع لبنان في هذا الظرف الصعب واستعداد تركيا لمد لبنان بكل المساعدات اللازمة لتجاوز المحنة الراهنة.

في سياق متصل وجه رئيس الحكومة اللبنانية الشكر خلال اتصال هاتفي للرئيس العراقي على تضامنه ، مؤكدا أن لبنان يقدر للعراق وقوفه المستمر إلى جانبه، كما شكره على إيفاد طاقم طبي وارسال شحنتين من المساعدات طبية إلى لبنان اليوم لدعم جهود الاغاثة. 

من جهته أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ، عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة التي يمر بها، موضحا أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز هذه الأزمة .

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